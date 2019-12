Por: JUAN GONZÁLEZ TORRES/FICHERO POLÍTICO/Culiacanazos, Levaron, reflejarán 2020 y 2021 en Democracia.

(mejores cartas, incluidos las y los políticos “tradicionales): Entre las mujeres y los nombres):

CLAUDIA RUÍZ MASSIEU, GABRIELA BERNAL RESENDIZ, GUADALUPE GÓMEZ MAGANDA, VERÓNICA MUÑOZ PARRA, ROSA IRENE VARGAS, BETRIZ VÉLEZ NÚÑEZ, BEATRIZ ALARCÓN ADAME, CELESTE MORA, ERIKA VALENCIA CARDONA, NORMA OTILIA HERNÁNDEZ y BEATRIZ MOJICA MORGA (si la retiran del ostracismo).









Entre los varones, se enfilan al triunfo=====---PARA EL AÑO VENIDERO: EL DESEMPEÑO DE LOS GOBERNANTES, BUENO O MALO, INFLUIRÁ EN EL PROCESO ELECTORAL….A nivel nacional y particularmente en Guerrero, los “bumerangs” jugarán importante papel en la etapa preparatoria para cargos de elección popular: gubernatura, diputaciones (federales y locales) y ayuntamientos.Desde siempre –como todos sabemos—el presidencialismo y “el dedazo” en México han sido las principales características de lo que pomposamente llaman “democracia”.Este fenómeno, sin duda, predominará en 2020 y culminará en 2021, enmarcado en una “democracia dirigida”.Sin embargo, el sentir o la percepción que tengan la ciudadanía y la población en general, serán decisivas en muchos casos...Sobre todo, si “tirios y troyanos” echan mano de los puntos débiles del adversario, tal como lo recomienda la Doctora GUILLERMINA BAHENA.En estricto apego a esa enseñanza estratégica, las y los mexicanos recriminarán o elogiarán las políticas y decisiones (calificadas como “dislates”) del gobierno que encabeza ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, quien, por supuesto, será “mano” en la colocación de candidatos a diferentes cargos de elección popular, como ha ocurrido en la Ciudad de México (CLAUDIA SHEINBAM) y en Baja california (JAIME BONILLA), por citar algunos ejemplos de imposición.También impactarán en el proceso, el supuesto accidente en el que perdieron la vida la gobernadora MARTHA ERIKA ALONSO y su esposo RAFAEL MORENO VALLE; la masacre en Minatitlán, Veracruz; el disimulado ajusticiamiento de jóvenes del mal llamado “crimen organizado” en Tepochica, Guerrero; el “Culiacanazo”, con sospechosa proclividad “chapoísta”; la masacre en agravio de la familia Le Barón (o LEBARÓN), por un ataque intencional y no por confusión…Y a estos acontecimientos abominables, puede agregarse la lentitud y alcahuetería que impactan en el caso de los 43 normalistas desaparecidos… caso que podría quedar en promesa de ENRIQUE PEÑA NIETO y ahora, de ANDRÉS MANUEL…El electorado, por supuesto, no marginará los más de 33 mil homicidios dolosos y feminicidios registrados en todo el país desde que LOPEZ OBRADOR ejerce el poder presidencial.Peor aún, si no llaman a cuentas a los ex presidentes FELIPE CALDERON HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, en cuyos gobiernos se consumaron más de 200 mil homicidios dolosos, entre otros abusos de poder como consecuencia de una guerra simulada y un combate selectivo a los grupos delincuenciales.NO OBSTANTE, justo es reconocer el desempeño presidencial en cuanto al salario mínimo, cuyo aumento es verdaderamente histórico; la colocación de corruptos en el banquillo de los acusados, por haber abusado del poder…¡pero faltan muchos más!.Dentro de la política internacional, destaca la firma del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), en cuyas negociaciones destacó MARCELO EBRARD como buen “anfibio” (México-Estados Unidos), rumbo a la sucesión presidencial.Por éste y otros acontecimientos que favorecen a México, la popularidad de AMLO oscila entre el máximo y el punto medio, según los medios de comunicación (“Fifís” y “Popof”).Veremos (D.M.), sí ANDRES MANUEL y su MORENA se convierten en “aplanadora” o si sus opositores, que son muchos, ocupan espacios en provincia, más que en la ciudad de México.EN GUERRERO, nuestra entidad federativa, también podría dejarse sentir el “boomerang” (o búmerang): la administración de HECTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES podría arribar a la balanza popular.Lo que más ha lastimado a las y los guerrerenses es la falta de seguridad y la comisión de feminicidios, como nunca en la historia de Guerrero en los últimos 60 años.Lo anterior acaba de corroborar el titular de Seguridad Nacional, ALFONSO DURAZO, quien citó los siguientes datos: Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios y Guerrero, el octavo. Entre las ciudades más inseguras -asegura el funcionario- están: Tijuana, Ciudad Juárez y Acapulco, de lo cual puede estar “orgullosa” la presidenta municipal ADELA ROMAN OCAMPO, una de las aspirantes a la gubernatura.-Aun cuando el titular de la Secretaría de Finanzas,TULIO PEREZ CALVO, hace gala de transparencia en el manejo del erario estatal, no descarte Usted (seguidora o seguidor) que el año que está a la vuelta de la esquina estarán “removiendo escombros” desde la cúpula federal.Por lo anterior y otras irregularidades envueltas en “el sospechosísimo” (como decía SANTIGO CREEL), tampoco se descarta la “comparecencia” de figuras políticas hasta ahora intocables.Y será así, como se suscitarán los impactos de los “boomerangs” de la justicia o del ajuste de cuentas, agregan los más rigurosos analistas del quehacer político.Y así se fortalecerán las y los pretensos: IRMA ENRÉDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, ERNESTINA GODOY RAMOS, PABLO AMILCAR SANDOVAL BALLESTEROS, por citar a los morenistas “naturales”.Entre los “anfibios”, no descarte a LUIS WALTON ABURTO, FELIX SALGADO MACEDONIO y ADELA ROMAN.-Los partidos, de diferentes colores, presentarán sus mejores cartas, incluidos las y los políticos “tradicionales”.EJEMPLOS: Entre las mujeres destacarán los nombres de: CLAUDIA RUÍZ MASSIEU, GABRIELA BERNAL RESENDIZ, GUADALUPE GÓMEZ MAGANDA, VERÓNICA MUÑOZ PARRA, ROSA IRENE VARGAS, BETRIZ VÉLEZ NÚÑEZ, BEATRIZ ALARCÓN ADAME, CELESTE MORA, ERIKA VALENCIA CARDONA, NORMA OTILIA HERNÁNDEZ y BEATRIZ MOJICA MORGA (si la retiran del ostracismo).Entre los varones, se enfilan al triunfo: ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, RUBEN FIGUEROA SMUTNY, ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, BERNARDO ORTEGA JIMENEZ, JORGE SALGADO PARRA, ALBERTO LOPEZ ROSAS, HÉCTOR VICARIO CASTREJÓN, MANUEL AÑORVE BAÑOS, LAZARO MAZON ALONSO, MARIO MORENO ARCOS, las y los que Usted ya conoce…ANÓTELO: En este contexto, el “boomerang” desplazará a muchos y propiciará la llegada de “caras nuevas”, es decir, neófitas y neófitos que no han cedido a “las tentaciones del diablo”.-Y los Júniors irán por las “pluris”, que son las más cómodas y las más redituables.EL REMATE: Desgraciadamente, para México y Guerrero en particular, “la zorra es la misma, pero más revolcada que nunca”: FELIPE CALDERON HINOJOSA tuvo a GENARO GARCÍA LUNA como operador frente a grupos delincuenciales; ENRIQUE PEÑA NIETO, a MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG; y ahora, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a ALFONSO DURAZO.Fichero Político”, con más de 58 años de existencia, desea a todas y a todos sus seguidores, una Feliz Navidad y un Año Nuevo pletórico de armonía, progreso y grandes satisfacciones. Y ratifica las tesis que lo impulsan: El periodista debe estar enterado “de todo”, pero no todo debe publicar.Y, parafraseando a JOSE MARTÍ (pensador cubano), “nunca escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre” (nada personal). Y HASTA EL AÑO ENFRENTE (D.M.).Síguenos en Facebook, Fichero Político por JUAN GONZALEZ TORRES.