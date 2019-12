(Ernesto Rodríguez Escalona, Srio. del Fomento Turístico de Guerrero).





Con los “Datos” que tenemos a 700 mil turistas al cierre de éste año 2019 podríamos cerrar con 1 millón de turistas o más.





El Tianguis Turístico de Acapulco y el destino es uno de los mejores en el Mundo; lo prueba su Alta aceptación en negocios y convenios:

Secretario de turismo Rodríguez Escalona respuesta,.





Del producto interno bruto 8.8 guerrerenses en 7.7 es lo que representa para guerrero turismo





“Cada barril de petróleo, que se vende es un barril que ya no regresa, cada turista que viene al puerto, a México es un turista que regresa, se multiplica para el País”.





Dip. Zeferino Gómez Valdovinos (Morena).





Chilpancingo, Gro. A 10 de diciembre de 2019.- En su comparecencia (mierc. 27 de noviembre) de la cuarta glosa del informe de gobierno del licenciado Héctor Astudillo Flores el secretario de Fomento turístico en Guerrero Ernesto Rodríguez Escalona respondió a los cuestionamientos de los diputados de la 62 legislatura del Congreso del estado. De una vez leída la reglas por parte del diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ricardo Castillo Peña previo a la comparecencia a la toma de protesta por parte del funcionario estatal.





Antes del Informe de la Glosa las palabras del Subsecretario de Turismo Noé Peralta Herrera quien adelanta que en este Año 2019 los resultados fueron muy positivos por el incremento de vuelos directos para Acapulco, y el aumento de más Cruceros de recreo que a Iniciativa del Gobernador Héctor Astudillo Flores se han gestionados estos convenios, además del Tianguis Turístico cada vez más se presenta con mejores perspectivas y dinámicas para el Estado que le toca con la experiencia, y reconoce el apego y profesionalismo del Secretario de Fomento Turístico, Ernesto Rodríguez Escalona que pese a las adversidades de Acapulco y el Estado este se coloca en el lugar preferencial para negocios y vacacionar con más turistas extranjeros.





(Lic. Noé Peralta Herrera. Subsecretario de Turismo.)





El Secretario de turismo Ernesto Rodríguez Escalona en su intervención e introducción de su comparecencia afirmó que el turismo es la actividad más noble y más productiva en el Estado de Guerrero como el mejor destino turístico que es Acapulco y su gente que es la primer carta de presentación, gracias a la gobernabilidad y gobernanza que maneja exitosamente el gobernador Héctor Astudillo Flores permite que el turismo y su desarrollo en Acapulco Y en el estado de manera positiva agrega que todos los indicadores de estos 4 años y del período que se informa son indicativos que vamos por la ruta correcta en materia de turismo, reconoce que bien se ha avanzado pero también falta mucho por hacer, reconoce también que nunca será suficiente los trabajos que se hagan por mejorar en la presentación para atraer más turismo, el factor turismo es muy sensible efímero y la competencia cada día es más persuasiva.

Llama a los diputados a que todos hagamos algo por el turismo de Guerrero no debemos bajar la guardia agregó, expresó valorar el trabajo Qué hace el poder legislativo y valora también el apoyo qué en materia turística se ha tenido de la Comisión parlamentaria de Turismo del Congreso Guerrero, señaló que el turismo nacional ha crecido considerablemente en Guerrero y también el turismo internacional significativamente tiene un incremento, ha crecido el promedio anual de visitantes, se ha elevado el nivel de visitas de los cruceros, se han incrementado más vuelos directos para Acapulco, logros de congresos y convenciones muy importantes de empresas y grupos de negocios, Guerrero está considerado como uno de los destinos más consolidados de grandes eventos importante, congresos, eventos turísticos y deportivos a nivel nacional y a nivel internacional.





Avances en desarrollo regional y ampliación de municipios con vocación turística, solamente Guerrero hoy es reconocido como un estado de vocación turística a nivel nacional e internacional, los resultados alcanzados es de 11 millones de turista en el 2015 a 13 millones 820 mil en 2018, la tendencia positiva para el próximo año de 2020 será de 14000000 (millones), de visitantes y el incremento de más congresos y eventos deportivos y de negocios. El turismo internacional de 550,000 el 2015 pasamos a 590,00 en 2018 este año 2019 esperamos cerrar con 7000 mil y más turistas extranjeros; aclara que esa cifra solamente son los registrados por vía terrestre y aérea aduanas, migración entre otros.





La ocupación hotelera también un incremento al inicio de esta administración que era de 45% a 55.8% agosto de 2019 el turismo creció a 10.2 7.0 porcentuales de derrama económica de 45 mil 7 millones, y $9 millones de pesos más, del 2015 pasamos a 2 mil 582 millones de pesos al 2018 y al cierre del año 2019 se espera rebasar los 60.000 mil millones de pesos. Esto es lo que representa la derrama del turismo para Guerrero Cuál es mayor de todo el presupuesto de egresos del gobierno del estado; comparto a ustedes que en fines de semana larga y vacaciones hemos logrado una captación exitosa Incluso en fines de semana normales hemos logrado una captación de casi el 100% con estos resultados dados a conocer, el gobernador Astudillo sostiene que la política de promoción debe ser permanente, admite que ningún destino turístico o producto se vende si no se da a conocer a través de los medios de publicidad, reconoce que se necesita una mayor conexión y mayor conectividad en esta administración.





Se informa que se han logrado 30 nuevos vuelos rutas que no existían y tan sólo en este último año se instalaron tres nuevas rutas Monterrey Zihuatanejo- aeroplus.- México Acapulco, Guadalajara- Acapulco Volaris. Los recientes vuelos Acapulco a Toluca Zihuatanejo a Cancún por Interjet y se avisa de los tres nuevos vuelos internacionales Victoria Canadá Zihuatanejo Monzontli y Dallas Acapulco por América Airlines; en el tema de cruceros por intervención directo del gobernador Héctor Astudillo con el apoyo de los gobiernos municipales y del sector turístico pasamos de 8 cruceros a 108 cruceros en esta administración año que se informa arribaron 29 cruceros señaló que 2 de ellos son de los más grandes del mundo logrado que Acapulco nuevamente sea puerto de embarque con el crucero “marella”, con apoyo del gobernador Héctor Astudillo y el alcalde de Zihuatanejo se logró que los cruceros volvieran a este puerto.





En el tema de los congresos en 2019 se lograron que se realizará en el puerto 201 congreso nacionales e internacionales, obtuvimos en 4 años 704 congresos, significa más del 50% de incremento Comparado con el 2018, en 2019 apoyamos más de 300 eventos de impacto internacional en 4 años 1034 eventos; reitera que la promoción turística es fundamental con nuestros socios comerciales y participación del estado logramos invertir 209 millones de pesos para promover nuestros destinos turísticos a través de Taxco y Zihuatanejo se invirtieron 81.6 millones de pesos en este rubro recursos que se multiplicaron con el apoyo de nuestros socios comerciales, así reforzamos y reediccionamos la política de promoción turística en todas las plataformas digitales Toys, si los destinos turísticos no están en esta plataforma digital el mercado turístico Entonces; estaría fuera de la oferta comercial.





Cómo efecto de los buenos resultados de los destinos turísticos la inversión privada es un buen indicador de la confianza de los empresarios y a nuestro estado. Aclaro que nadie por ningún motivo va a invertir en un destino turístico que no haya confianza y que no vaya a recuperar su inversión.

En una sustancial inversión en inmobiliarias y Obra Pública que el mismo secretario de obra pública y Desarrollo urbano explicó en su comparecencia, destaca la inversión en la hotelería que no se veía de hace muchos años y la llegada de grupos en vuelos internacionales en el tema de la capacitación se ha invitado a las empresas para que se capaciten, cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos y al sector educativo incluyendo regiones del estado por lo tanto dijo, no hay duda que la calidad y la calidez es la promoción más barata y la más eficaz para nuestros destinos; también en el tema de equidad de género hemos realizado acciones importantes promover la no violencia a las mujeres no a la violación infantil, el respeto y denunciar estos hechos; este punto es una prioridad para el gobierno de Héctor Astudillo, señores legisladores; Permítame una última reflexión si comparamos todo el presupuesto del estado con los ingresos que hay del turismo para Guerrero esta representa entonces un 0% de las participaciones federales, es el costo beneficio, el resultado, el balance de todas las acciones realizadas en torno al turismo promueve el Gobernador Héctor Astudillo.

Dip. Ricardo Castillo Peña. Fracc. Morena

A los Señores legisladoras y legisladores, concluyó; me pongo a sus órdenes.

Preguntas y respuestas réplicas.

EN LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Diputado Zeferino Gómez Valdovinos preguntas y respuestas: Participaron por este Grupo los diputados Zeferino Gómez Valdovinos, Ricardo Castillo Peña, Arturo Martínez Núñez, Marco Antonio Cabada Arias y Jesús Villanueva Vega.

Del Grupo Parlamentario del PRI, los diputados Cervando Ayala Rodríguez, Araceli Alhelí Alvarado González y Omar Jalil Flores Majul manifestaron su preocupación por los recortes al presupuesto del turismo por parte del Gobierno Federal, así como la desaparición del Consejo de Promoción Turística, y pidieron saber las estrategias que se implementarán para hacer frente a esta problemática, y no dejar de promover los destinos de la entidad.

Legisladores y Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona coincidieron:

Con la información que les comparte consideran el turismo en nuestra entidad como el referente más importante, el principal factor y sostén económico que aporta grandes beneficios, no es privativo para nuestra entidad sino que también beneficia a todo el país de acuerdo al plan de desarrollo nacional el turismo es la actividad más importante para la vida de México, piedra angular, es también una herramienta de conciliación social de acuerdo a nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el turismo es fundamental para el desarrollo de nuestro país es este sector; El que más promueve crecimiento económico importante el producto interno bruto de México alcanza el 8.8% es superior a la construcción de la actividad privada, a empresas, Minas, sus ingresos ascienden a 111000 mil millones de dólares pregunta el diputado Zeferino Gómez Valdovinos “por eso señor secretario se debe impulsar a la industria turística como el principal motor de nuestra importancia económica.

Cuáles son las principales estrategias de respaldo presupuestal en generar el mayor interés y facilidades a la inversión pública? Cuáles son los mecanismos o estrategias referentes a generar estímulos Fiscales en materia de turismo con el propósito exista un mayor impacto positivo a las empresas y los empresarios qué invierten en la zona turística, Acapulco como destino turístico ha dejado de estar en la preferencia del turismo internacional?.

Qué acciones están tomando con el propósito de revertir este dato? Y posesionar nuevamente al puerto de Acapulco en igualdad de circunstancias en materia de infraestructura y promoción y publicidad turística de tal manera se convierta nuevamente en un destino de preferencia internacional y nacional.?

Secretario de turismo Rodríguez Escalona su respuesta,.

Del producto interno bruto 8.8 Nacional, Guerrero está en el 7.7 es lo que representa para Guerrero el turismo; comparto a usted, cada barril de petróleo, que se vende es un barril que ya no regresa, cada turista que viene al puerto, a México es un turista que regresa, se multiplica para el País y para Guerrero. Es la actividad más noble, emplea a jóvenes, adultos, y todo tipo. Por encima del petróleo el turismo es el mejor antídoto.

PROMOCIÓN TURISTICA PERMANENTE. Más capacitación y más congresos. Propone que cada Empresario quiera construir su hotel, dar las mejores facilidades fiscales.

Hace años teníamos de turismo extranjero el 90% hoy tenemos el 92% en turismo nacional y el 7 y 8 % turismo extranjero; invertido.

De 500 mil turistas al inicio de ésta gestión a 700 mil al cierre de éste año 2019 podríamos cerrar con 1 millón de turistas con los datos que tenemos..1-Traer más turismo a Guerrero, más vuelos directos. 2- Más Cruceros 3- Mas hoteles. Ayuda y empuja. Una Cadena Internacional ya llegó a Guerrero, gestionada por el gobernador Astudillo empresa hotelera más grande de los Estados Unidos tiene su plataforma para vender sus productos, cuenta con sus propios aviones y tiene sus propios hoteles, que origina esa inversión es un reto más posicionamiento de ingresos económicos, reto para que el turismo extranjero siga llegando Acapulco.

Diputado Zeferino Gómez Valdovinos Declinó su participación por considerar está correctamente contestada la pregunta.

La Diputada Guadalupe Gonzalez Suastegui, PAN Con aprecio Saluda al secretario de turismo saludar a todos, su equipo encargado del organismo más importante de la entidad generador de empleos y recursos y bienestar para las familias de Guerrero ser apreciado en lo que va de su administración en Guerrero se han recibido a más de tres millones de turistas, manifiesta un ligero incremento para cuando cierre este año mencionar que los primeros ocho años ingresado un importante derrame económico en el Triángulo del Sol con un total de 40500 millones de pesos señala para fin de este año superaría a 8 mil 400 millones de pesos del año anterior.

México requiere invertir mayores recursos en materia turística para poder mejorar esta actividad en una promoción que se verá de ejercer con transparencia y rendición de cuentas Y no sólo para Acapulco sino para aquellos municipios que tienen vocación turística como Petatlán Coyuca de Benítez, la Unión, técpan de Galeana, Ixcateopan; de la Costa Grande entre otros también de la Costa Chica. Sugiere atraer mejores congresos mejores convenciones y estar siempre permanente creando nuevos empleos buscar alternativas de nuevos vuelos como una alternancia de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional del aeropuerto de Texcoco.

Legisladores preguntan a El Secretario Rodríguez Escalona que Sugiere plantear la nueva situación jurídica ante el Gobierno Federal del Centro de Convenciones de Acapulco y de los recursos de la promotora turística y la administradora de playa qué genera inversión en la promoción turística, Procuraduría del turista y dependencias adscritas a la secretaría de turismo, lamentan que no se vislumbra ningún proyecto como el tren maya para Guerrero ni qué estrategias se implementan para disminuir el impacto con la desaparición del Consejo turístico de promoción turística, qué implementa para estimular la inversión de infraestructura turística.?

Escalona. Reconoce el respaldo de todo el poder legislativo en materia de turismo pero en especial a la Comisión Legislativa de Turismo. No hemos sentido mayores impactos más el trabajo que hemos realizado. Nuestra relación con el Gobierno Federal es de respeto y coordinación no hemos recibido más con el Director Miguel Torruco, no hemos recibido más que atenciones Y solidaridad, la relación sostiene lo hemos visto con el gobernador Astudillo, con el presidente es excelente, de respeto y coordinación pero necesitamos para Guerrero del gobierno del estado la mano solidaria del gobierno federal porque nuestra vocación histórica y nuestra vocación turística es natural en Guerrero, siempre es y será el turismo; es ahí donde requerimos el respaldo del Gobierno Federal.

El funcionario cuestionó variantes que complica atraer más turismo a Guerrero, para contrarrestar estos impactos se busca a sus socios comerciales para recuperar el equilibrio comercial el gobierno del estado con una plataforma digital internacional que renta departamentos, casas y habitaciones en todo el mundo, tan solo en Acapulco renta más de 9 mil espacios, no aporta nada para la promoción turística de Guerrero, ya se realizaron 3 reuniones serias y ya se les hizo el planteamiento formal de parte de gobierno de guerrero, acuerdo si están dentro de la ley; pero tienen que ingresar impuestos en Guerrero y tienen que aportar para la promoción turística, sólo un ejemplo otro más dos reuniones con el gobernador Héctor Astudillo con la asociación llamada ANTAR, y la asociación de todas las tiendas de autoservicio en Guerrero tienen casi 1000, cuando hay mucho turismo en Guerrero las primeras beneficiadas son las tiendas grandes sin mencionar nombres todas las chicas y grandes y medianas están en ANTAR, se llenan, venden demasiado y cuánto aportan a la promoción y de impuestos? $0 pesos, reprochó el Funcionario; hay una propuesta formal para hacer una revisión y que ayuden Y aporten a la promoción turística, hacemos una campaña en estos momentos con American Airlines para Dallas y Houston Texas Con quienes se acuerdan qué en partes iguales aportarán para una campaña de promoción y publicidad lo estamos acordando con socios comerciales que tiene intereses y que están estancados y se beneficiarían con esta campaña de promoción.

Propone La activación del Centro de Convenciones Acapulco para que sea renovada y remodelada con inversión privada. Esta es una herramienta por ser el centro de convenciones emblemático y es un icono del turismo nacional e internacional, explica que hoy el centro de convenciones está en manos de FONATUR del Gobierno Federal; pidió al gobierno del Estado mantuvieran el inmueble porque no tenía los recursos suficientes para su mantenimiento, requiere de un acuerdo para derogar el uso y destino de la propiedad actualmente el gobernador Astudillo paga la nómina, paga luz, agua paga el sostén del mantenimiento del inmueble la petición del gobernador Astudillo a fonatur es que el Centro de convenciones Acapulco se desincorpore para que jurídicamente en esta situación atraer capitales privados porque el inmueble cuente con las condiciones para su funcionamiento, es una herramienta para promover turismo del centro de convenciones, necesitamos que se revise, renueve, existen por lo menos 6 grupos los más importantes del país que están dispuestos a invertir en el centro de convenciones, este punto es fundamental dijo el secretario del estado para atraer más turismo y más inversión a Guerrero.

Guadalupe Gonzalez Suástegui en uso de su réplica.

Diputado Ricardo Castillo Peña pregunta.

Saludos señor secretario, hay muchas actividades, eventos; la cultura consideras que algo le está fallando en cuanto el artículo 13 de la ley para verificar y renovar la oferta turística, hay municipios qué bien podría hacer nuevos polos de desarrollo de nuevos atractivos turísticos tenemos que diversificar; qué bueno que Acapulco apoya con promoción, eventos; Ixtapa Zihuatanejo, Qué bueno pero hace falta mayor oferta turística en razón de la respuesta que usted nos mintió que no está debidamente integrado el consejo consultivo por falta del reglamento respectivo, preguntó qué estrategias y acciones concretas tiene usted de manera urgente para solucionar este problema de la falta de organización y la falta desarrollo hace falta más diversidad?

Rodríguez Escalona respuesta: reconoce, comparto con usted que hoy el turismo para decidir y viajar de vacaciones con las familias; analizan y eligen los lugares para vacacionar, a dónde vamos, qué destino, hoy cambió eso, hoy el turismo dice que quiero hacer y en dónde lo encuentra? Un turismo de aventura o hacer turismo religioso? entonces elige y acierto, para usted; Guerrero tiene todo, tenemos gastronomía tenemos cultura tenemos historia tenemos pasado por nuestra historia tenemos presente por lo que representa social y económicamente el turismo Y tenemos futuro porque tenemos un gran potencial para explotar el turismo en Guerrero y ahí está donde necesitamos la solidaridad del Gobierno Federal.

Hace 33 años un gobernador se le ocurrió producir un producto de explotación turística y creó el Triángulo del Sol Qué es Acapulco- Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco; en esta administración el plan estatal Este término está totalmente rebasado, hoy son 44 municipios con vocación turística de tres municipios que ya están ejerciendo Y explotando la actividad unos tienen aguas termales otros tienen zonas arqueológicas otros tienen cultura gastronomía …

Qué país no quisiera tener los restos del emperador Cuauhtémoc en Ixcateopan, o qué país no quisiera tener las grutas de Cacahuamilpa y Pilcaya? tenemos un potencial de capital turístico muy importante.

Pregunta el secretario de turismo Ernesto Rodríguez Escalona. Sabe con cuánto hemos contado en la aportación de este congreso para la promoción de los municipios de los 44 municipios con vocación turística…? ----hace una pausa--- y dice $0 pesos.