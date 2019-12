Transparencia y Rendición de Cuentas fue el tema que sostuvo el Lic. Samuel Tulio Pérez Calvo, Secretario de Administración y Finanzas .

(Tulio Pérez Calvo, Srio. Finanzas del Estado Guerrero.)





Este último tercer trimestre el endeudamiento de Guerrero quedó reconocido como el tercer lugar en su cumplimiento.

Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado al coincidir con los requerimientos de los diputados de la LXII Legislatura del Congreso Guerrero.Lic. Samuel Tulio Pérez Calvo, Srio. Secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del Estado.El secretario de Finanzas del Congreso del Estado, Samuel Tulio Pérez calvo en su introducción como una obligación del artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en referencia a la cuarta glosa del informe de gobierno del licenciado Héctor Astudillo Flores expone el estado que guarda la hacienda pública estatal en este evento, respetuoso saludos a todos los legisladores que integran esta 62 legislatura explicó que en el cuarto año de gobierno han procurado una política en materia de finanzas una política responsable, eficaz, transparente y de rendición de cuentas señaló que en cuanto la deuda pública bancarizada encontraron un orden un orden de 2 mil 372 millones de pesos al 30 de julio de 2019 se ha reducido son 1800 siete millones de pesos significa una reducción del 24% al total recibido la economía nacional a finales del 2018 ha propiciado una situación muy compleja en la economía publicada por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público la baja de la recaudación presupuestales en la recaudación del IVA el ISR, el EEIS, ha derivado en una disminución de ingresos de los estados no sólo para Guerrero sino para el país entero en septiembre de este año, las afectaciones para Guerrero ascienden a 4368 millones de pesos de los cuales 1400 millones son de participaciones del Ramo 28 y 3018 millones de pesos de convenios concertados con la Federación en materia de ingresos nos hemos esforzado por aumentar la recaudación sin recurrir a nuevos impuestos ni aumentar los existentes, esto mediante estímulos fiscales simplificando los requisitos utilizando la nueva tecnología que faciliten los nuevos accesos a los servicios bancarios el gobierno del Estado recaudar con mayor eficiencia transparencia y seguridad lo que corresponde al período que se informa se recaudaron 47 mil millones de pesos donde 2247 millones de pesos corresponden a ingresos estatales y 47 mil millones de pesos corresponden de ingresos de la Federación en materia de egresos ejercen las finanzas públicas da a la aplicación de los recursos en los entes públicos; cómo hacen frente al déficit de más de 20 mil millones de pesos que se heredó de la administración pasada; sobre los recursos en apoyo a los alcaldes para hacer frente a los laudos laborales; la capacitación de las áreas contables de los ayuntamientos, y cómo se piensa utilizar el expediente de la deuda pública a corto plazo, tomando en consideración que existe poco tiempo para que concluya este gobierno.Dip.PRI Adalid Pérez Galeana.===/===Informó que lo de los ingresos que se informa fueron de 46500 millones de pesos, El compromiso es mantener la austeridad y la recaudación de carácter administrativo de un mayor y mejor control del gasto distribuidos al poder central del poder ejecutivo legislativo y judicial cómo los órganos autónomos y los 81 municipios del estado más adelante anunció las cifras qué se destinan para cada institución además incluyendo direcciones, además de 1441 millones de pesos destinados al sector paraestatal precisa que del egreso e ingresos que se mencionan son de partes diferentes que son entre 1018 y 2019 aclara no es posible precisar con claridad encuadrar el presupuesto de egresos en la anualidad Porque estos son presupuestarios, es decir nunca se sabe cuál es la cantidad exacta a invertir no refleja las cuentas financiadas como lo indica el artículo 13 de la constitución.Así incluye las afectaciones que registra en los ingresos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los saldos a cargos y saldos a favor esto se hace necesario para cubrir gastos imprevistos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aporta un recurso adicional mismo pueden existir recursos federales en tránsito en la tesorería del estado o pendientes de la Federación por lo que el egreso no se ve registrado en el momento del cierre de esta información, Eso sí en la presentación de la Cuenta pública se precisa.Estos presupuestarios que destacan en el gasto son los asignados a la secretaría de salud y a la secretaría de educación pública incluye el fondo de operaciones de gastos educativos conocido por sus siglas el FONE y el de Salud el FASA la suma de ambos fondos corresponde al 67% del presupuesto devengado del período que se informa tan sólo a los poderes legislativo y judicial les fueron transferidos 1015 millones de pesos para su operatividad órganos autónomos transferido la cantidad de tres mil 200 1millones de pesos para la obra pública fueron la cantidad de 5 mil 400 de pesos sínodos a obra de infraestructura carretera son gastos más representativos infraestructura educativa obra pública en los espacios urbanos agua potable y alcantarillado en el medio rural principalmente lo anterior es sin la contratación de deuda pública fueron transferidos 8 mil 430 millones de pesos a los 81 municipios fueron derivados del fondo de apoyo fondo de apoyo fondo de fortalecimiento los municipios pidieron 1481 millones de pesos para los organismos públicos descentralizados para mejorar con incentivos el nivel de vida de los trabajadores se les incremento del 8% a los trabajadores supernumerarios y del 11% a los trabajadores de base en acuerdo con los sindicatos se compacta el horario de trabajo para reducir las jornadas Y obtener ahorros operativos en las áreas administrativas financieras además los más de 24000 trabajos servidores públicos cuentan con un seguro de vida personal para sus mejores condiciones de vida. El personal del control educativo estatal cuenta con las mismas prestaciones igual salario al mismo nivel del sistema educativo Federal. Se otorgaron becas y bonos para los hijos de los trabajadores luego lo establecido en la ley 30 para las adquisiciones arrendamiento prestaciones de servicios entre otros ejerció un monto de 1082 billones de pesos 88% fue por medio de licitaciones públicas y cuando menos el 3% por invitaciones de 123 proveedores las más relevantes son las estaciones de diálisis y hemodiálisis en el sector salud requisición de ambulancias equipamiento para el hospital general de Ayutla de Los libres posición de calcamonías placas para el transporte público y privado equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública.El gobierno del estado A partir del 12 de marzo del 2019 cuenta con una plataforma digital denominada compranet compra y contrataciones de servicios públicos que la ciudadanía puede consultar a cualquier hora para transparentar el ejercicio del gasto público en sus diferentes facetas más se ofrece el apoyo de manera gratuita para los portales municipales que lo soliciten la fecha existen 29 portales de ayuntamientos y 9 están en línea manera gratuita a la fecha se ejercieron 264 millones de pesos de los cuales capital 116 millones de pesos fueron a la amortización de capital Y 148 millones de pesos al pago de intereses el nivel de endeudamiento del Estado de Guerrero han sido reconocidas por 3 instituciones crediticias y calificada como el nivel estable en este sentido en el portal digital de la federación en este último tercer trimestre el endeudamiento de Guerrero quedó reconocido como el tercer lugar en su cumplimiento.Ante la secretaría de la función pública se presentaron las solventaciones de estos últimos tres trimestres los ayuntamientos de Guerrero no están exentos de este procedimiento y muchos de ellos han caído en demoras, es el caso del ISSSPEG un asunto donde evitó echar culpa pero es un recurso que les pertenece a los trabajadores y que de administraciones anteriores el problema se ha venido complicando, los trabajadores han dado su vida en el campo laboral y sus jubilaciones y otros descuentos retenidos es de justicia su devolución se debe de garantizar este ahorro a los trabajadores mediante un fondo que ha instruido el gobernador del estado Héctor astudillo flores de las participaciones quincenales de los fondos municipales los ayuntamientos deben de cumplir con los pagos de aguinaldos de este fin de año son 17 de los ayuntamientos que pueden hacer uso de este recurso deben de reducir el gasto corriente gobierno de Guerrero lo ha hecho para salir el 2016 el 2017 y el 2018 el 2019 también se hará el mismo procedimiento pero el adeudo bancario es menor.Diputada Alicia Zamora Villalba la pregunta. Dice que rendir cuentas se ve teóricamente sencilla pero ya lo práctico son procedimientos complicados. Menciona de las numerosas auditorías requeridas por Hacienda por la contraloría del estado y por la función pública y eso ha sido una transparente y eficaz noticias y los asuntos públicos deben ser cada vez más más eficiente, crecemos puntualmente a su disposición en su presencia y el de usted haya explicado el informe que ejerce.El Diputado Ricardo Castillo Peña Moreno explica los recursos gastados y en qué otros rubros de beneficios a la sociedad y Si tiene previsto alguna estrategia recursos para cerrar el año la petición Es que con este voto difícilmente cumple en este final de año a la gente que está trabajando.Diputada Dimna Salgado Apátiga preguntas. Las diversas secretarías del estado han presentado cuentas alegres y nos preocupa Qué es lo más grave no fueron capaces las comparaciones las cifras que no engañan con las cifras que presentaron en el Cuarto Informe de Gobierno, del período de Julio a 2018 a 2019 la suma de 47 mil millones de pesos y de 2017 a 2018 se obtuvieron 50,000 mil millones de pesos una disminución de ingresos de 3.500 millones de pesos nos preocupa que las finanzas públicas aún sigue con los mismos porcentajes de dependecia con los recursos federales lo que se traduce en una falta atenciones no producen no existen avances ni resultados, los convenios de colaboración asignados, en su informe habla del programa de coordinación con los municipios, las acciones Qué hace han implementado en el Estado a través de la secretaría de administración hacendaria también menciona que el principal beneficio es el fondo del Fomento municipal, se enlistan 60 municipios Qué son 18 municipios que han firmado convenios para este rubro y se entiende Qué es el 30% de ahorro del fondo municipal, así mismo nos enteramos por medio de electrónicos impresos que el 3 de julio y mes agosto con estos recursos a través de las dependencias hacendarias menciona dos o tres municipios a quién se les hizo entrega de estos recursos y se dijo celebrar esa entrega te dijo preocupar en base a que fueron entregados esos recursos estos municipios tienen ingresos de recursos muy bajos lo que significa un recorte presupuestal en sus adquisiciones reiteradamente las auditorías de 2016 2017 2018 siguen siendo las mismas observaciones y la misma dependencia del Gobierno Federal y a la letra dice: qué no hubo claridad en la distribución de las participaciones a los 81 municipios menciona que en el fondo del ahorro municipal que transfirió el estado hay errores y equivocaciones en lo estipulado y le pregunta la diputada digna Salgado apatiga al secretario de finanzas Samuel Tulio calvo Cuáles son las acciones está llevando a cabo para subsanar todos los errores señalados en la transferencia de participaciones y recursos se han otorgado a los municipios.Diputado por el PRI Heriberto Huicochea Vázquez solamente dos preguntas al secretario: Qué está haciendo el estado como secretaría para combatir a los manufactureros? ….la más trascendental qué es lo que va a hacer usted para atraer más recursos a la entidad.?El secretario Tulio Samuel Pérez calvo no señalamos que la federación no cumple su parte, no estamos culpando; también participamos de este esfuerzo Ya decía bien Heriberto que le falta muchas cosas a Guerrero nosotros dependemos de la federación y del turismo.El diputado Castillo decía que busquemos otros esquemas de ingresos Guerrero podrá tener no sólo turismo sino otro tipo de turismo histórico y otro tipo de versificación es no es suficiente lo que Guerrero aporta la distribución de esos escasos recursos ha sido mermada y distribuidas vamos realizando trabajos en incorporación de contribuyentes y ya logramos cerca de 100.000 nuevos y más 3100 contribuyentes federales realizadas más de 11500 diligencias domiciliarias de contribuyentes omisos; terrorismo fiscal así lo llaman pero hay que pagar son contribuciones Fiscales federales y la federación nos da facultades para ejecutarlas sólo que tienen que pagar es fácil y de una vez que lo hagan hay disponibilidad tus empresas continúen alisado 101 auditorías a contribuyentes federales reacciones también producen caos vientos que no están conformes sólo quiere pagar lo que es justo el tema de los factureros felicitamos a contribuyentes con empresas fantasmas que le están haciendo un daño a la fiscalización alrededor de 1000 billones de pesos se puso en coordinación con el sat empresas que hicieron operaciones inexistentes causando un daño de 1184 millones de pesos nación por la federación por medio de sus plataformas inmediatamente se dan cuenta que empresa está haciendo operaciones fuera de fuera de Norma con la secretaría de finanzas de Guerrero se ejercieron esas auditorías y se informó la inexistencia de las operaciones informándole al SAT de esas operaciones el estado lleve a cabo intervención al respecto. No es nada fácil ejercer como secretario de finanzas el gobernador Héctor astudillo flores está con los secretarios despachos el secretario de finanzas como hacienda pública con las auditorías con los municipios siempre cuidando a ministrativa mente las participaciones de los órganos autónomos de los órganos educativos autónomos siempre ejerciendo la gestión para ir al día con la transparencia y la rendición de cuentas. PC acceder a mayores recursos de ingresos para el Estado de Guerrero el gobernador Astudillo propone que Guerrero se le considere en uno de los proyectos económicos de alto alcance como lo es el tren maya en el sureste del país la zona económica especial del puerto Unión qué simple y llanamente cambiaría el curso de los guerrerense lo que es el Puerto de Lázaro Cárdenas ampliar su influencia.Qué hubiera sido una gran oportunidad en el que Estados Unidos comercialmente se interesaba por el proyecto y que por alguna razón no fue considerada, es por eso que para mantener las finanzas el que tenga que pagar impuesto que los pague cruzamos datos Fiscales con el sat con el IMSS idea es mejorar la recaudación mejorar las recaudaciones del trabajo personal incorporar al sistema electrónico los pagos impuestos como es el hospedaje son plataformas que han recibido mucha publicidad y que colocan hoteles y cuartos en la venta de hospedaje es en Guerrero y en el mundo entero buscamos una plataforma que nos obliga a pagar impuestos ya que actualmente no pagan $1 y darle más promoción turística a nuestros destinos ya publicado en el periódico de la Federación el 15 de noviembre para poder acceder a esos recursos de plataformas digitales que practican la oferta extra hotelera y hay muchas más plataformas estamos fiscalizando los bienes inmuebles que tiene que ver con la venta, buscamos con el sat más a contribuyentes federales para mejorar nuestra recaudación es la respuesta al diputado Heriberto Hicochea que en su réplica es para reconocerle el trabajo que ha hecho al frente de la secretaría sugiere una coordinación entre el legislativo y ejecutivo y Buscar cómo subsanar recursos tomar inversiones y más contribuyentes, felicitaciones al secretario y a su equipo de trabajo.Arturo Martínez Núñez preguntas hoy se anunció el presupuesto de 800,000 millones de pesos del cual 47 mil millones de pesos son para Guerrero la deuda de Peña Nieto como ejemplo algunas preguntas concretas señor secretario primera la orientación del gasto no existe una versión para el presupuesto de la igualdad de género pido sus comentarios en este sentido Cuáles son las medidas de austeridad implementado para favorecer el gasto corriente Cuáles son los recursos de ahorro para esta medida tema que siempre es muy polémico es el gasto de comunicación social anteriormente esta estaba adscrita a la secretaría de gobierno Y actualmente Cuál es el monto que se maneja en este rubro presuntamente maneja en 61800 mil millones de pesos habla que tú incremento de 70 millones de pesos sobre un presupuesto que maneja la federación de 200 millones, esto es 239% más de lo aprobado pregunta A dónde queda la partida de comunicación social?.Afirma que el Instituto presupuestario Federal sigue colocando a Guerrero en el lugar número 29 en materia de transparencia presupuestal Deseo saber porque Guerrero continúa en estos últimos lugares y que estamos haciendo para solucionar este asunto. Agradece la atención.Tulio Samuel Pérez Calvo secretario de Finanzas respuesta. Responde que como entidad federativa es importante el gasto publicitario con sentido turístico y Oficiales se destinan 70 millones de pesos