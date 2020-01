Adela: Divididos perdemos todos. Helguera Jiménez; a cerrar filas por la 4T, Transformación.

A todos los actores políticos, militantes y simpatizantes de Morena: “Vayamos unidos hoy más que nunca, la transformación está dando pasos y está inexistente.













En la asamblea convocada por el diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, Antonio Helguera Jiménez, con la asistencia de legisladores, alcaldes, regidores, líderes naturales y cientos de militantes y simpatizantes que abarrotaron el centro social La Cartuja, la alcaldesa porteña recibió prolongada ovación por su mensaje.“Les invito a organizarnos en torno a ideas y propuestas y no en torno a personas o grupos. Necesitamos inteligencia y proyecto para Guerrero: necesitamos que a nuestra tierra por fin se le haga justicia y llegue el verdadero progreso en todos los sentidos y para todos los sectores”, expresó para luego proponer tres ejes para defender el proyecto de nación y organizarse para enfrentar unidos el proceso electoral 2021.La primera propuesta consiste en crear un Proyecto de desarrollo económico y social que potencialice y utilice todos los recursos con los que cuenta el nuestro estado de Guerrero, para dejar atrás la herencia del gobierno paternalista e impulsar el empoderamiento ciudadano.Como segundo punto iniciar intensa promoción de la defensa de la dignidad y la vida de las mujeres y los jóvenes en el estado, para ello dijo que se debe impulsar más y mejor educación, empleos bien pagados y posibilidades de desarrollo reales.Y como tercer propuesta construir la paz entre todos con base en la organización ciudadana cimentada en el trabajo y la recuperación de valores y no en la promoción de más violencia a través del uso de armas. En este punto incluye el rescate de los espacios públicos y su dignificación para evitar que germinen la delincuencia y la degradación social.Adela Román fue recibida en el acceso del salón por cientos de morenistas de base con porras, vivas y en medio de un ambiente de algarabía, algo que no se vio en las casi dos horas que duró el acto protocolario.ofreció un mensaje preparado para la ocasión en donde llamó a cerrar filas en torno a la unidad y a la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, mientras que el diputado Antonio Helguera, quien se quedó a acompañarla, destacó que, con su presencia, Adela Román vino a "cerrar con broche de oro" el encuentro.REDACCIÓN.