Astudillo Encuentro con Periodistas. Acapulco en su mejor momento. P. Papagayo; solo "mitotes" defienden intereses.

(Ejecutivo Estatal, Hector Antonio Astudillo Flores; Desayuno con los Medios, por Fin de Año, 4 Día de Prensa y partida de rosca)En un encuentro-Desayuno con los medios de comunicación, el gobernador Héctor Astudillo aprovechó la oportunidad del convivio por el inicio de Año 2020, celebración de 4; Día del Periodista y la Partida de Rosca en que reconoce “El turismo es la cara amable de los guerrerenses, deja derrama económica y empleos. Aconsejó cuidarlo y seguir invirtiendo en lo que se pueda invertir, los números dan cuenta de eso: Fue una temporada exitosa y la mejor de la historia del turismo en Guerrero".Recordó los próximos tiempos electorales, quien estará al margen pero atento y respetuoso con los aspirantes; se dijo estar preparado para ser y dejar de ser, terminó conque ya se va o no se va, demostrando en su gobierno siempre saber Ser hasta el último momento de su encargo.Celebra Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero la magna afluencia turística en vacaciones finales del año, subrayó que pese a la recta final de las vacaciones ésta última semana el repunte se mantuvo alto.Compartió el pan y la sal en la mesa con el desayuno, en este encuentro dijo; con Medios de Comunicación, Televisión y representantes de Medios Nacionales y locales. En la mesa del desayuno con Periodistas, el encargado de Despacho de las Oficinas del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca que al igual Rodríguez Escalona explicaron con laminas y detalles el movimiento de Turismo exitosamente estuvo a la alza y la violencia y crimen doloso a la baja, presumió el funcionario ocupa Guerrero el séptimo lugar cuando a principios del año estaba en los primeros lugares y puntos indicativos van a la baja, por debajo de Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua; estuvo muy atenta en la mesa la Directora de Comunicación Social del Gobierno de Estado, licenciada Erika Lursh Cortes.Al Ejecutivo Estatal se le vio muy optimista, bromista y muy contento al afirmar que bien vale la pena seguir trabajando y levantarse temprano (6 de la mañana), por Guerrero, resultados del trabajo acordando con los sectores involucrados y funcionarios de su gabinete tomando las decisiones en temas generales, turismo y Seguridad pública.En materia de seguridad, el Ejecutivo guerrerense reconoce el trabajo de las instituciones, de las Fuerzas Armadas que participaron en los operativos que permitieron que la temporada se desarrollara con normalidad; “hoy Guerrero no está en el escándalo nacional”.Esta vez dijo cuidamos más al turismo, disfrute con tranquilidad sus vacaciones, Festeja el gobernador que los vacacionistas regresan con bien a sus lugares sin registrar incidentes, robos o asaltos; bien vigilados los caminos.Para ésta temporada vacacional, el gobernador resaltó la coordinación con las alcaldías, de Acapulco, con Adela Román Ocampo, el de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec y de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez. “El resultado de toda esta temporada “que para mí es muy buena fue también la coordinación” y que sin esta participación no serían posible los resultados que tenemos.Por su parte el Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona dio cifras; dijo que la afluencia turística de Acapulco fue de 500 a 700 mil turistas, con una ocupación hotelera del 83.4 por ciento y una derrama económica de 2 mil 765 millones de pesos, Ixtapa-Zihuatanejo, recibió a 456 mil 549 mil visitantes con una ocupación promedio del 86.5 por ciento y una derrama económica de mil 575 millones de pesos y Taxco de Alarcón, recibió a más de 61 mil 880 vacacionistas nacionales y extranjeros con una ocupación promedio del 70.9 por ciento con una derrama de 142 millones de pesos.Rodríguez Escalona, menciona otros segmentos de tiempos compartidos en los 30 desarrollos en el estado registraron durante la temporada lleno total con 157 mil 800 turistas con una derrama económica de 179 millones de pesos, mientras que este lunes Guerrero continua con turismo con un 63 por ciento, mientras que Acapulco registra un 62 por ciento, Ixtapa con 71 por ciento y Taxco con un 32 por ciento en la ocupación hotelera.Al respecto el Gobernador Astudillo Flores fue muy claro al asegurar que el turismo por si solo, automáticamente solo no va a caminar, se requiere inversión y promover al Puerto permanentemente y mucho trabajo, como los vuelos directos y Cruceros que hoy llegan más.Citó que Acapulco tiene en puerta Convenciones y congresos, eventos como la Convención Bancaria, el Abierto Mexicano de Tenis y la participación de Guerrero en la Fitur España 2020 donde participará con un pabellón propio, además de la exposición artesanal y cultural de Guerrero en Casa México en Madrid, España, con el objetivo de promover los destinos turísticos de Guerrero internacionalmente.Señaló al principio que el Parque Papagayo no será Privatizado, ni deforestado, mucho menos será ocupado con un estadio de fútbol, -Nadie en su sano juicio atentaría con un Patrimonio emblemático, ni loco—y se hace mucho “mitote” por los intereses que defienden (no los quiten, dejen los espacios para la recreación), no están por defender al Parque Papagayo; 