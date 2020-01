Ley de Impugnación en Materia Penal Politico-Electoral de Procuración de Justicia con Perspectiva de Género.

Un Paquete de Leyes a las Mujeres a Una Vida Libre sin Violencia en materia Politico-Electoral

El Congreso del Estado aprobó este día un exhorto al Ejecutivo estatal para que instruya al secretario de Finanzas presente a esta Soberanía una solicitud de autorización para la donación del predio denominado “Cerrito del Cañón”, ubicado al lado norte de Atoyac de Álvarez.El objetivo es realizar la regularización de la tenencia de la tierra en favor de quienes acrediten la posesión de los lotes, bajo los lineamientos que se establezcan.La propuesta la presentó el coordinador de los diputados del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, quién informó que desde hace más de 30 años el “Cerrito del Cañón” ha sido ocupado por particulares, mismos que han realizado gestiones ante diversas autoridades, sin que hasta el momento hayan podido lograr la regularización de la tenencia de la tierra.para tipificar como delito las agresiones políticas contra las mujeres, y garantizar con esto que todos sus derechos sean ejercidos, por ello; la diputada Mariana García Guillén propuso un paquete de reformas a diversos ordenamientos.Al presentar las iniciativas de reforma a la Constitución Política y a las Leyes de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y al Código Penal, todas del Estado de Guerrero, la legisladora de MorenaReconoció que no hay avances no reconoce ha sido lento la posibilidad de ejercer los derechos político−electorales de las mujeres y no ha estado exento de dificultades.Lamentó que la violencia política contra las mujeres se ha dado prácticamente desde el inicio de su participación en la vida política de México, y refirió que, hasta las elecciones intermedias de 2015, este tipo de agresiones comenzaron a investigarse por parte de instancias de procuración de justicia con perspectiva de género.Agregó que de acuerdo con el informe de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, durante el proceso electoral 2017-2018 se abrieron seis carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atenciones en ninguno de los casos dijo, se ha logrado resolver a favor de las víctimas, sería un acto motivadorpara que la violencia disminuya.Aseguró que el principal impedimento que se enfrenta para la investigación de este tipo de agresiones es que no están tipificadas en la legislación mexicana y mucho menos en la del estado, lo que hace difícil su procesamiento en el sistema de justicia.Ante ello, García Guillén considera urgente tipificar como delito la violencia política por razones de género y, en consecuencia, adoptar medidas para su prevención y atención.Estas propuestas fueron turnadas a las comisiones legislativas de Justicia y Para la Igualdad de Género, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.Iniciativa de Ley de TurismoLas y los diputados Guadalupe González Suástegui, Zeferino Gómez Valdovinos, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Celestino Cesáreo Guzmán y Cervando Ayala Rodríguez, integrantes de la Comisión de Turismo, presentaron una iniciativa para la nueva Ley de Turismo del Estado de Guerrero.Al dar lectura al documento, la presidenta de la citada Comisión, González Suástegui, refirió que es necesario y urgente propiciar nuevas estrategias y diseños institucionales que reafirmen la potencialidad turística de la entidad.Manifestó asimismo que se debe impulsar un crecimiento incluyente y sostenible en lo local y regional, adaptando el modelo de desarrollo turístico, fortaleciendo la gobernanza e incrementando apoyos a las micro y pequeñas empresas en la vinculación de nuevos mercados y destinos.Recalcó que esta iniciativa contempla modificaciones a otras leyes que permitan consolidar y ofrecer un enfoque transversal y de largo plazo a la actividad turística, mediante la preservación de la identidad y valores culturales, la protección de los recursos naturales existentes, la modernización del transporte e infraestructura, el ordenamiento territorial, inclusión y no discriminación, y por ende, el desarrollo económico del estado.A LA TOMA DE PROTESTA.Integrantes de la Comisión Permanente en la misma sesión se eligió y tomó protesta a las y los diputados de la Comisión Permanente que desarrollará los trabajos durante el Primer Periodo de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.Preside la Mesa Directiva el diputado Alberto Catalán Bastida, acompañado de Ricardo Castillo Peña y Cervando Ayala Rodríguez como primero y segundo vicepresidentes, y como secretarios propietarios y suplentes Perla Xóchitl García Silva, Olaguer Hernández Flores, Robell Urióstegui Patiño y Blanca Celene Armenta Piza.En calidad de vocales propietarios quedaron Ossiel Pacheco Salas, Omar Jalil Flores Majul, Norma Otilia Hernández Martínez, Jorge Salgado Parra, Leticia Mosso Hernández, Celestino Cesáreo Guzmán y Mariana García Guillén, y como sus suplentes Adalid Pérez Galeana, Heriberto Huicochea Vázquez, Moisés Reyes Sandoval, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Guadalupe 